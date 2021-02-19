Bu yazılımla 81 ildeki öğretmenler ortak havuzda buluştu

-Çalışma alanlarından detay

-İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile röp.

-Metin Erkmen ile röp.

-Emre Güven ile röp.

-detaylar



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Eskişehir’de geliştirilen yazılım sayesinde Türkiye’nin soruları ortak havuzda toplanıyor- Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt:- “Konu testleri, dönem içeresindeki deneme sınavları, ortak sınavalar bu sorulardan faydalanılarak hazırlanıyor” ESKİŞEHİR



- Eskişehir Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından geliştirilen “Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu” yazılımıyla 81 ilden öğretmenlerin hazırladıkları deneme soruları ortak bir havuzda toplanıyor. Türkiye’nin 81 ilindeki Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin kapasitelerini artırmak için geliştirilen yazılım sayesinde ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki deneme sınav soruları ortak bir havuzda toplanırken, öğretmenlerin ve illerin de kendi soru bankaları oluşuyor. Her sınıf ve ders için düzenlenen testler, istenilen amaç doğrultusunda dışarıdan hiçbir ek yazılıma ihtiyaç duymadan okulların erişimine açılıyor. Türkiye’deki tüm okullar ihtiyaç duyduğu soruları ya da deneme sınavlarını yazılım aracılığıyla kullanabiliyor. Çalışmada Eskişehir Ölçme Değerlendirme Merkezi, ana merkez görevini üstleniyor. Ayrıca Eskişehir’de geliştirilen bu yazılım, Millî Eğitim Bakanlığı ile tüm okullar arasında yapılacak çalışmalarda koordinasyonu sağlamış olacak. “Dönem içerisindeki deneme sınavları ve ortak sınavlar bu sorulardan hazırlanıyor” Eskişehir’in Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu yazılımıyla Türkiye’nin gururu olduğunu belirten Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, “Bu yıl çok büyük bir başarı elde ettik. Eskişehir her konuda öncü olduğu gibi Ölçme Değerlendirme Merkezi sayesinde tüm illere örnek hale gelmiştir. Biz bir program geliştirdik adı; ‘Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu’. Burada bütün sorular havuzda toplanıyor ve Türkiye genelinde yapılacak olan deneme sınavları ve online sınavlar bu sorular arasından seçilerek yapılıyor. Yapılacak olan konu testleri, dönem içeresindeki deneme sınavları, ortak sınavalar bu sorulardan faydalanılarak hazırlanıyor. Bu sorular öğretmenlerimiz tarafından hazırlanıyor ve tamamen özgün sorular. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nda alınan kararlara göre, bu kazanımlar ışığında hazırlanan sorular bunlar. Öğrencilerimiz görmüş oldukları derslerden çok rahat bir şekilde haftalık deneme sınavı olabilecekler, başarı oranları ölçülecek, veri analizlerini öğretmenler bu program üzerinden rahat bir şekilde yapabilecek. Bu platform tüm Türkiye’nin hizmetinde ve Eskişehir bunun merkezi. Bundan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Bu sene içinde 650 tane online çevrimiçi sınav düzenledik” Eskişehir Ölçme Değerlendirme Merkezi’nde 35 öğretmenin çalıştığını ve yıl içerisinde 650 tane online sınav düzenlediklerini aktaran ekip sorumlusu Metin Erkmen, “Genel müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen 5 öğretmen arkadaşımız var. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen ve gönüllü öğretmen arkadaşlarımız var, toplamda yaklaşık 35 öğretmen arkadaşımız var. Bu sene içinde 650 tane online sınav düzenledik. Öğrencilerimizin konu eksikleri konusunda geri dönütlerinde faydası oluyor. Bunun dışında yazılım çalışmalarımız var. Söz varlığımızla alakalı bir yazılım çalışmamız var. Yani ilkokul 2. sınıftan lise son sınıfa kadar olan kelime düzeylerini ölçerek, bunları yapay zekayla geliştirmeye yönelik bir çalışma. Eskişehir’de veli profilimiz oldukça yüksek, öğrenci seviyemiz oldukça iyi. Geri dönüşlerle öğrenci seviyemizi biraz daha arttırdık” ifadelerini kullandı. “Mevcut koşullarda ciddi destek sağlayacağını düşünüyoruz” Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu’nun özellikle uzaktan eğitim sürecine büyük bir katkı sağlayacağını öne süren Ölçme Değerlendirme ekip üyesi ve İngilizce Öğretmeni Emre Güven, “Haftanın bazı günlerinde burada soru yazıyorum. Eskişehir’de yazılan bir haber ortak havuzda değerlendirildikten sonra örneğin Van’da kullanılabilecek hale geliyor. Bunun potansiyelinin farkındayız, mevcut koşullara çok ciddi destek sağlayacağını düşünüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla uzun zamandır birlikteyiz. Karşılıklı anlaşma seviyemiz oldukça yüksek” dedi.





loading...