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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Bu tavuklar yemeklik değil seyirlik

- Bu tavuklar yemeklik değil seyirlik

-57 ÇEŞİT SÜSTAVUĞUNDAN GÖRÜNTÜ

Yarış Yumurta Süs Tavuğu Şampiyon Hayvan 

--TAVUKLARIN YEMLENMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--TAVUTLARDAN DETAYLAR
--ERDÖNMEZ TAVUKLARI SEVMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--SÜS TAVUĞU YETİŞTİRİCİSİ ÖMER FARUK ERDÖNMEZ RÖP

( BURSA )- Rengârenk tavukları seyretmek için besliyorlar- Dünyanın 3 kıt'asından topladığı 57 çeşitli tavuğu meraklılarına ulaştırıyor BURSA

- Bursa'da süs tavukçuluğu işine gönül vermiş hobici, dünyanın 3 kıt'asından getirdiği tavukları meraklılarıyla buluşturuyor. İnşaat işiyle uğraşan Ömer Faruk Erdönmez, 25 yıl önce Amerika'dan getirdiği yumurtalarla süstavuğu üretmeye başladı.
Türkiye'nin ilk süs tavuğu yetiştiricilerinden biri olan hobici 25 yıllık sürede dünyanın 3 kıt'asını gezerek 57 çeşit tavuğu ülkemize getirerek yetiştirmeyi başardı. Dünyadaki tüm süs tavuğu yarışmalarına katılan Erdönmez buradaki şampiyon olan tavuk ırklarını getirerek üretip meraklılarına ulaştırıyor. Kurduğu çiftliğinde binlerce çeşit süs tavuğu bulunuyor. Bu tavukları alanlar ise ne etini yiyor nede yumurtasını bu tavuklar sadece güzelliğinden dolayı seyretmek için alınıyor. Yumurtaları ise kuluçkada civciv çıkartmak için kullanılıyor. Bu tavukların ne eti nede yumurtası hiç yenmiyor. Her biri seyrine doyum olmayan tavuklar 100 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu işe 25 yıl önce Amerika'dan yumurta getirerek başladığını ifade eden Ömer Faruk Erdönmez, "İnşaat işiyle uğraşıyorum. Süs tavuğu yetiştiriciliği hobi olarak başladı.
Türkiye'nin bir çok iline, hayvanat bahçelerine ve resmî kuruluşlara hayvan temin ediyorum. Bu işe 25 yıl önce başladım. Amerika'dan getirdiğim yumurtalarla üretime başladım. Daha sonra dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen yarışmalara giderek buralardaki şampiyon olan tavukların yumurtalarını getirerek üretimi arttırdık. Şuanda üretim yaptığım dünyanın 3 kıt'asından getirdiğim 57 çeşit süs tavuğu var, bu tavuklar yemeklik değil seyirlik, bizim tavukları alanlar güzelliklerini seyretmek ve üretmek için alıyorlar. Bu tavukları 100 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum. Benim amacım bu tavukları pahalı satmak değil bu tavukların üretimi çoğalsın istiyorum. Herkes bu tavuklardan beslesin istiyorum" dedi.
(BRK-MŞ)
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