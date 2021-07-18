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Bu plaja erkekler giremiyor
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Bu plaja erkekler giremiyor

Bu plaja erkekler giremiyor

Kadınlar plajı yazısı

Yaz Günleri Müsilaj Plaj 

-brandalarla ayrılan bölüm
-Özel bölüme giren ve çıkanlar
-sahilden görüntüler
-denize girenlerden görüntüler

( TEKİRDAĞ )- Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde Kadınlar Plajı yeniden açıldı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde sadece kadınlara hizmet veren Kadınlar Plajı yeniden açıldı. Erkeklerin alınmadığı plaja kadınlar ilgi gösteriyor.Ülkenin büyük bölümünde sahilleri tehdit eden müsilajın ilk görüldüğü şehir olan Tekirdağ, denizler müsilaj tehlikesinden arınınca vatandaşların sıcak yaz günlerinde serinlemek için ilk adresi oldu. Marmaraereğlisi ilçesinde sadece kadınlara hizmet verecek şekilde düzenlenen Kadınlar Plajı da yeniden açıldı. Kadınlara özel olarak hazırlanan plaja erkeklerin girmesine müsaade edilmiyor. Brandalarla genel kullanıma açık plajdan ayrılan bölüm sadece kadınlar tarafından kullanılıyor.
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