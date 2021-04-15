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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bu pidenin hem şekli hem fiyatı farklı

Bu pidenin hem şekli hem fiyatı farklı

FIRINTAŞ'ın fabrikasında pide üretiminden görüntüler

Fabrika Politika Ekmek Üretimi Otomasyon 

-Üretim Müdürü Zafer Başaran'ın açıklamaları

( BALIKESİR -ÖZEL)- Balıkesir'de kare pide BALIKESİR

- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri arasında yer alan Fırıntaş, 'mayasında sağlık var' sloganıyla ekmek üretmeye devam ederken, Ramazan ayı ile birlikte vatandaşlara ürettikleri kare pideyi uygun fiyata ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor. 1980 yılından bu yana Balıkesirlilere sağlıklı, kaliteli, hijyenik ve ucuz ekmek ihtiyacını karşılayan şirket bu Ramazan ayında 375 gram pideyi ise 1,50 TL’ye vatandaşlarla buluşturuyor.Bu yıl Ramazan ayında uyguladığı politika gereği 375 gram Ramazan pidesini 1,50 TL’ye satışa sunan şirketin üretim aşamasını anlatan Üretim Müdürü Zafer Başaran, günde 35 bin pide ürettiklerini söyledi.

Balıkesirlilere sağlıklı ve ucuz Ramazan pidesini Balıkesir merkezindeki 50’ye yakın satış noktasında satışa sunduklarını ifade eden Başaran, pide üretiminin el değmeden otomasyon sistemiyle üretildiğini kaydetti.
“Sağlıklı ve ucuz pideyi halkımızla buluşturuyoruz”Fırıntaş Üretim Müdürü Zafer Başaran Ramazan Pidesi üretim aşamasıyla ilgili, “Fırıntaş'ta 'mayasında sağlık var' sloganıyla çıkmış olduğumuz ekmek üretimine Ramazan ayında pide üretimiyle devam ediyoruz. Bizim pidemizin özelliği kare pide olmasıdır. Buradaki fabrikamızda ilk önce lamine hattımızda kare pidemizi geçirirken bulamacımızı veriyoruz. Daha sonra susamı da verdikten sonra paşalarımıza diziyoruz, paşalara dizdikten sonra da fermantasyon odamızda pide hamurlarımızı bir saat bekletiyoruz. Pide hamurlarını bir saat beklettikten sonra fırınımıza veriyoruz. Fırında da yaklaşık 15 dakika pideler piştikten sonra Balıkesir merkezinde 50 adet kendi satış noktalarımıza pidelerimizi sevk ediyoruz. Şu an üretmiş olduğumuz pideler 375 gram olarak üretilmektedir. Ramazan ayı boyunca her gün pide üretimimiz devam etmeye devam ediyoruz. Günlük 35 bin adet pide üretimi yapmaktayız. Fırıntaş olarak 375 gram pideyi 1,50 TL’den halkımıza sunmaktayız diye konuştu.

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