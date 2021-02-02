Bu odada geçmişe yolculuk var

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-Bereket Özmen röportaj



( DİYARBAKIR ) -- Diyarbakır'da yaşayan 76 yaşındaki Bereket Özmen, yarım asra yakın süredir kaset ve plak topluyor- Bölgenin kaybolmaya yüz tutmuş şarkılarını geleceğe aktaran Özmen, geçmişle gelecek arasında bağ kuruyor DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da yaşayan ve yarım asra yakın bir süredir kaset ile plak toplayan 76 yaşındaki Bereket Özmen, bölgenin kaybolmaya yüz tutmuş şarkılarını, geçmişten geleceğe taşıyor. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşayan emekli inşaat mühendisi Bereket Özmen, 40 yıldır Türkiye, Suriye ve Irak'ı gezerek, unutulmaya yüz tutmuş şarkıları topluyor. Topladığı kaseti ve plakları bir bir arşivleyen Özmen, bu eserleri evinde saklıyor. Özmen, kaset ve plakları 2005’ten bu yana sosyal medya platformlarında yayınlayarak geçmişi günümüze taşıyor. Asırlık ve unutulmuş şarkıları tekrardan gün yüzüne çıkaran Bereket Özmen, hem dinliyor hem de yeni nesle dinletebilmek için gece gündüz oturduğu koltukta kayıt çıktılarını alıyor. Kurduğu sistemle kaset ve plakların kaydını günümüzde aktif kullanılan sosyal medya mecralarına aktaran Özmen, şu ana kadar 20 bin saatlik kaydı internet ortamına yükledi. "2005'ten beri şarkıları sosyal medya platformlarına atıyorum" Elinde eski şarkıların neredeyse tamamının bulunduğunu belirten Özmen, "Bütün ünlüleri muhakkak dinliyorum ve oradan da kayıt alıyorum. Kayıtları arşivime atıyorum, isteyene de atıyorum. 2005’ten beri sosyal medya platformlarına atıyorum, izleyenler çok memnun oluyor ve çok yaşa diyor, bu şarkıları yüklediğim için çok memnunlar. Bu şarkılar günümüzde kalsın diye millet öğrensin bu sesleri uyduruk sanatçıları dinlemesin böyle kaliteli sesleri dinlesinler diye çalışıyorum. Burada çok güzel zaman geçiyor, bana zaman yetmiyor. Müziklerle uğraşırken ayıklıyorsun, elden bir daha geçiriyorsun zaman yetmiyor tek başıma yapıyorum. Ben müzikler ölmesin, kaybolmasın ve dinleyicisi artsın istiyorum. Sosyal medyadaki arkadaşlar benden memnun. Bende 700 GB Kürtçe müzik, 600 GB Türkçe müzik var. Kaydederken koltuğumun başında oturarak mutlaka ayrılamadan dinliyorum, şarkı bitene kadar takip ediyorum. Her şarkının başka bir tadı var, 400 Türk sanat müziği eserlerinin kaseti var bende. Ayrıca da 200 GB kayıdım var. Geçmişi günümüze taşısak çok iyi olur" dedi.

(MB-YRT



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