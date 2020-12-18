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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Bu militan hiçbir örgüte yaranamadı

Bu militan hiçbir örgüte yaranamadı

militanın fotoğrafı

Kepçe Operatörü Karahisar Terör Örgütü Sınır Dışı İnsan Kaçakçıları 

-arşiv görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)- DEAŞ Cephetül NUSRA, Cephetül NUSRA da DEAŞ ajanı olmaktan hapse attı- DEAŞ ve Cephetül NUSRA’nın ajan ilan ettiği militan kepçe kullanırken Türkiye'de yakalandı AFYON KARAHİSAR

- Suriye’nin İdlip kentinde DEAŞ ve Cephetül NUSRA terör örgütlerinin ajan ilan ederek hapse attığı terör örgütü militanı, Afyonkarahisar’da kepçe operatörü olarak çalıştığı iş yerinde kepçenin üzerinde yakalandı.Irak'da terörizm suçlaması ile aranan Ziyad Tariq Ahmed Abd Al-Jalil AL Rawi isimli şüpheli Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kepçe operatörü olarak çalıştığı esnada yakalandı. Şüpheli polise verdiği ifadesinde, 2015-2016 yılları arasında İdlip’te Cephetül NUSRA ajanı olmakla suçlandığını ve DAEŞ terör örgütü tarafından 2 ay cezaevinde tutulduğunu ancak buradan kaçmayı başardığını kaydetti.
Daha sonrasında ise DAEŞ ajanı olmakla suçlanıp Cephetül NUSRA terör örgütü tarafından cezaevinde tutulduğunu aktaran şüpheli şahıs, bu tarihten 8-9 ay önce Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçıları vasıtasıyla kaçak giriş yaptığını ve Bolu’da bulunan ailesinin yanına gittiğini söyledi.

Bolu İl Göç İdaresine verdiği beyan sonrası şahsa Dara El Nerces ismiyle kendisine yabancı kimlik çıkarıldığını belirten şahıs, internetten bulduğu iş ilanıyla yaklaşık 5 aydan bu yana Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kepçe operatörü olarak çalışmaya başladığını ifade etti.
Şüpheli şahıs TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek Cumhuriyet Savcılığından serbest bırakıldı. Gerekli işlemler için Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek olan Ziyad Tariq Ahmed Abd Al-Jalil AL Rawi’nin sınır dışı edileceği belirtildi.
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