Bu mezarlar yerden 60 metre yükseklikte

-ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ATEŞ İLE RÖP.

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( NEVŞEHİR -ÖZEL-DRONE)- Kapadokya’daki tarihi kalede bulunan Roma dönemine ait mezarlar turizme kazandırılacak- Kale üzerinde bulunan 2 bin yıllık mezarlar hayrete düşürdü NEVŞEHİR



- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan İshak Kalesinin tepesinde bulunan 2 bin yıllık Roma dönemine ait olan kaya mezarlar şaşırtıyor. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan ve yerde 60 metre yüksekliğe sahip olan İshak Kalesi üzerinde bulunan 2 bin yıllık Roma dönemine ait olan mezarlar görenleri hayrete düşürüyor. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, İshak Kalesinde bulunan ve 2 bin yıllık olan kaya mezarları turizme kazandıracaklarını ifade etti.

Ateş, “İshak Kalesi adını Fatih Sultan Mehmet Han’ın Anadolu Beylerbeyi olan İshak Paşa’dan almaktadır. İshak Paşa ordusuyla beraber Karamanoğullarının üzerine yürüdüğünde bu kale ve etrafını karargah olarak kullanmıştı. O sebepten dolayı kalenin adı İshak Kalesi olarak bilinir” dedi.

“Yerden 60 metre yükseklikte bulunan mezarlar şaşırttı” Ortahisar Beldesinde bulunan İshak Kalesinin en tepesinde bulunan ve Roma dönemine ait olan 2 bin yıllık kaya mezarlar ise görenleri hayrete düşürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Ateş İshak Kalesinin en tepesinde 10 adet Roma dönemine ait kaya mezarlar bulunuyor dedi.

Ateş, “İshak Kalesinin bir diğer özelliği de üzerinde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık tarihi kaya Roma mezarlarıdır. Mezarların Roma döneminden kaldığı biliniyor. Kalenin üzerinde yaklaşık 10 tane kaya mezarı bulunuyor. Ortahisar Kasabasında turizme kazandırmayı planladığımız en önemli lokasyonlardan birisidir bu kale. Ancak pandemi döneminde biraz turistik tanıtım faaliyetlerimiz azaldı. Ancak önümüzdeki günlerde İshak Kalesini turizme açmayı planlıyoruz. Kale yerden 60 metre yükseklikte ve kalesinin tepesine içerisinde bulunan tünellerle ulaşılabilmektedir” şeklinde konuştu.





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