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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bu mescidin minaresi petrol varillerinden

Bu mescidin minaresi petrol varillerinden

mescidin görüntüsü

Mescid İnşaat Alanı Dinlenme Tesisi Petrol Şili 

-minarenin görüntüsü
-Burhan Pervanlar ile röportaj
-detaylar

( TRABZON -ÖZEL)- Minare, sıra dışı görüntüsüyle şaşırtıyor TRABZON

- Karadeniz insanı özellikle inşaat alanındaki zekasıyla şaşırtırken Trabzon’un Maçka ilçesinde petrol varillerinden yapılan minare görüntüsüyle dikkat çekiyor.İlçeye bağlı Hamsiköy mahallesi Bekçiler mevkiinde dinlenme tesisisin yanına inşa edilen mescidin, yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki minaresi ekonomik olsun diye petrol varilinden yapıldı.Bölgede yaklaşık 7 yıldır hizmet veren mescitte genellikle vakit namazları eda edilirken Bayram ve Cuma Namazları ise kılınmıyor. Betondan yapılan minarenin yaklaşık 30 bin TL’yi bulduğunu ancak petrol varilinden yapılan minareyi çok ekonomik bir fiyata mal ettiklerini belirten çevre sakinlerinden Burhan Pervanlar, tesise gelenlerin minareyi dikkatle baktıklarını söyledi.

Yaklaşık 12 metrelik minareyi 5-6 bin TL’ye mal ettiklerini belirten Pervanlar, “Burası, lokantamız tesisinin mescidi. Mescitte sabah, öğle, akşam, yatsı namazı kılınıyor. Bayram Namazı ve Cuma Namazı kılınmıyor. Genelde vakit namazları kılınır. Minaresini kendimiz özel olarak, yağ fıçıları bidonlarını birleştirerek yaptık. Hoparlörünü de taktık, mahallemizde ezan sesi duyuluyor. Boyu 10-12 metre civarında. Toplam 12 bidon kullandık. Bunun örneğini bir yerde görmedik. Kendi çabalarımızla yaptık, boyattık. Mescidimiz yaklaşık 7 yıldır faaliyette. Mescidimiz 30 kişilik olup normal inşaatını da biz yaptık. Görenler bize minarenin nasıl yapıldığını soruyor biz de kendilerine bidonlardan yaptığımızı anlatıyoruz. Minare normalde çok daha pahalıya yapılırdı. Böyle minare yaklaşık 30 bin TL’ye mal olurdu. Biz bu minareye 5-6 bin TL’ye mal ettik” dedi.

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