Bu markette para değil puan geçiyor

-Halk Marketten detay



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Reyonlarda sağ elin verdiğini sol el görmüyor- Odunpazarı Belediyesi Halk Marketten yaklaşık 2 bin 500 vatandaş yararlanıyor ESKİŞEHİR



- Eskişehir’in Odunpazarı bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile açılan marketlerden kendilerine verilen puanlarla ücretsiz bir şekilde alışveriş yapabiliyor. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü birimi tarafından hayata geçirilen 'Halk Market' uygulaması ile belediye tarafından önceden belirlenen ve puan siteminde ihtiyaçlarına göre puan verilen aileler, halk marketten bu puanlarla ücret ödemeden alışveriş yapabiliyor. Market reyonlarında yer alan ürünlerin etiketinde fiyat yerine ürünün ne kadar puan olduğu tüketicinin hakkını bilerek bilinçli alışveriş yapmasına imkan sağlıyor. Belediye bütçesiyle kurulan ve kar amacı gütmeyen uygulamaya katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar isimleri gizlenerek yardım edebiliyor. Puanlama sistemiyle öne çıkan ve bu alanda yardımlaşmaya yeni bir boyut kazandıran sistem, Kurtuluş Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde açılan marketle hizmete açıldı. Halk Market’in işleyişi hakkında detaylı bilgi veren Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü İbrahim Taşdemir, buranın vatandaşın yanında esnafında yararlanabileceği bir market olduğunu belirtti.

Yaklaşık 2 bin 500 vatandaşın bu marketten yararlandığının ve hiçbir poşet veya başka bir yerde belediyenin reklamının yapılmadığının altını çizen Taşdemir şunları söyledi; “Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'nün bünyesine bağlı 20 birimden birisi halk market. Halk market için sistem olarak Türkiye’de tek diyebiliriz. Burada alınan ürünler ve yapılan bağışlara bir barkod dahilinde sisteme kayıt ediliyor. Bağış yapan kişi barkod sistemiyle bağışladığı ürünün ne zaman kime gittiğini görebiliyor. Sistemimizde bağış yapan kişilere yaptıkları bağışın kime teslim edildiği bilgisi mesaj ile iletiliyor. Şu anda Belediye Başkanımız Kazım Kurt’un projesiyle esnaflarda bu projeye dahil edildi. Yaklaşık 1500-1600 kadar esnafta buradan alışveriş yapabilecek. Yaklaşık 850 aileye yani 2 bin 500 kadar vatandaşımız buradan alışveriş yapıyor. Buradaki en büyük özellik gıda kolisi haricinde vatandaşımız veya esnafımız buraya gelip ihtiyacı olan ürünü alıp gidiyor. Ürünlerde veya poşetlerde belediye logosu kullanmıyoruz. Vatandaşımız gelir, alışverişini yapar ve gider.” “Aileler memnun” Marketten yararlanan esnaf ve ailelerin geri dönüşlerinden de bahseden Sosyal Yardım İşleri Müdürü İbrahim Taşdemir, ürün çeşitliliğine ve yapılan bağışlar hakkında bilgi verdi. Konuyla ilgili Müdür Taşdemir; “Aileler böyle bir hizmet aldıkları için çok memnun oluyorlar. Esnaflar beklemedikleri bir sistem ve beklemedikleri bir yaklaşımla karşılaştılar. Esnaflar da bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ticarethaneler de bağışçı olabiliyor. Halk markete yaptıkları bağışları yüzde 100 oranında vergiden düşürtebiliyorlar. Sadece gıda ürünleri yok bizde. Çocuklar için her eğitim-öğretim yılı başlangıcında kırtasiye ürünleri getiriyoruz. Temizlik, giyim, bebek ürünleri de getiriyoruz. Puanlama sistemimiz var. İhtiyaç sahibi aileleri belli bir puanlama sistemiyle seçiyoruz. Aileler 6, 9 ve 12 aylık periyotlar halinde yardım alabiliyorlar. Halk marketin sistem olarak tanınmasını istiyoruz. Maddi durumu yeterli vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın gönül rahatlığıyla bağış yapmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

“Yurtdışında dahi yok” Bu denli bir sistemin yurtdışında dahi olmadığını iddia eden İbrahim Taşdemir, gıda kolisi yerine Halk Marketin kimin ne ihtiyacı varsa reyondan alabileceği bir sistem olduğunun altını çizdi. Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü İbrahim Taşdemir, marketin işleyişi hakkında; “Çok iddialı bir şey söyleyeceğim belki ama yurt dışında da barkodla ilgili bir sistem yok. Avrupa’da ve pek çok yerde de ihtiyaç sahiplerine ya da mültecilere gıda bankaları yardımlarda bulunuyor ama genelde koli hazırlayarak yardım ediliyor. Gıda kolisini alan vatandaş içinde ne olduğunu bilmiyor. Belki de ihtiyacı olmayan bir şey var. Fakat buradaki barkod sistemiyle verilen ürün sistemden kaybolmuyor ve vatandaş ihtiyacı olan ürünü alıyor. Buraya gelen vatandaş diğer marketlere girip nasıl alışveriş yapıyorsa halk markete de girip alışverişini aynı şekilde yapıyor. Çocuğuyla birlikte gelir alışverişini yapar ve o alışveriş zevkini yaşar. Hiç kimse de vatandaşın alışverişini nereden yaptığını bilmez. Sağ elin verdiğini sol el görmüyor” ifadelerini kullandı.



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