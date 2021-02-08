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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bu manzarayı izlemek için şehir dışından geliyorlar

Bu manzarayı izlemek için şehir dışından geliyorlar

-KARLI KAPLI ULUDAĞ ZİREVLERİNİ GÖKÖZ GÖLETİNDEN DRONE GÖRÜTÜSÜ

Sosyal Medya Beğendik Ziyaretçiler Irak 

--GÖKÖZDEN ULUDAĞ IN ZİRVELERİNİ İZLEYEN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
--GÖKÖZ GÖLETİNDEN GÖRÜNTÜ
--ZİYARET EDEN VATANDAŞLARLA RÖP

( BURSA - ÖZEL)- Uludağ’ın göletle buluştuğu manzara hayran bırakıyor BURSA

- Bursa’da tabiat harikası gölet ziyaretçileri mest ediyor. Keles ilçesinin Gököz köyünde bulunan gölet, Uludağ’ın karla kaplı sırtlarını boydan boya görüyor. Uludağ’ın karla kaplı zirveleri göletin içine yansıyınca seyrine doyum olmayan bir manzara ortaya çıkıyor. Bu eşsiz manzarayı izlemek isteyen vatandaşlar Bursa şehir merkezinden ve farklı şehirlerden bu manzarayı izlemek için geliyor. Kartpostalları aratmayan bir manzaraya sahip Gököz göleti özellikle Uludağ’a kar yağdığında manzarasıyla izleyenleri hayran bırakıyor. İstanbul’dan bu manzarayı izlemek için geldiklerini ifade eden ziyaretçiler, "Buranın ismini sosyal medyada duyduk. Çok beğendik. Bu güzel manzarayı izlemek için yüzlerce kilometre öteden geldik. Uludağ’ın karla kaplı zirvelerini buradan izlemek çok keyifli. Burada bulunan gölete karlı kaplı zirveler yansıyınca ayrı bir güzel oluyor" dedi.
(BRK-MŞ)
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