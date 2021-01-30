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30 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bu mağarada 24 ülke yer alıyor

Bu mağarada 24 ülke yer alıyor

Mağaradan detaylar

Yöresel Kıyafet Ziyaretçiler Oyuncak Müzesi Nostalji Dünya Turu 

-ülkelerden detaylar
-arkeolog ile röportaj

( GAZİANTEP -ÖZEL)- Oyunca müzesini gezenler küçük bir dünya turuna çıkıyor GAZİANTEP

- Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde yer alan mağara ziyaretçilerini küçük bir dünya turuna çıkarıyor. Mağara 24 farklı ülkenin yöresel, kıyafetleri, özellikleri, bayrağı ve mimari yapıları yer alıyor. Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde bulunan oyuncaklar kadar müzenin alt kısmında bulunan mağarada da ilgi oluyor. Mağara içerisinde 24 ülkeye ait yöresel kıyafetler, bayrak, mimari yapı ve özelliklerini gösteren simgeler yer alıyor. Daha önceden konak olarak kullanılan ve 2013 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından oyuncak müzesi çocukların olduğu kadar büyüklerin de ilgisini görüyor. Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesinde Arkeolog olarak çalışan Tuğba Ateş, çocukların mağarayı gördüklerinde çok mutlu olduklarını ailelerinin ise kendi dönemlerindeki oyuncaklarla tarihe nostaljik bir yolculuk yaptığını ifade etti.
Müzeye gelen hem çocuklar hem de velilerinin müzenin alt katında ise daha önceden evin deposu olarak kullanılan mağara kısmında ise küçük bir dünya turu yaptığını anlatan Arkeolog Ateş, "Müzemiz genel olarak dünya üzerinden birçok oyuncağın gelmesiyle, toplama usulüyle oldu. Müzemizin mağara kısmı da var. Burası daha önceden evin deposu olarak kullanılıyordu, müze olduktan sonra ise dünyanın önemli ülkelerinin kültür ve mimarisi sergileniyor. Burada 24 tane ülkenin, kişisel özellikleri, kıyafetleri, bayrakları, mimari yapıları ile birlikte bir sergi alanı oluşturduk. Biz çocuklarla buraya inerken ‘hadi çocuklar küçük bir dünya turuna çıkalım’ diye mağaraya iniyoruz. Çocuklar burayı gördüklerinde gerçekten çok hoşlarına gidiyor. Hem ilgi çekici hem de bilgi veren çok güzel bir alan olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

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