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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Bu kuşların güzelliği 100 bin lira ediyor

Bu kuşların güzelliği 100 bin lira ediyor

-GÜVERCİNLERİN MASADA MERAKLILARI TARAFINDAN SEYREDİLMESİNDEN GÖRÜNTÜ

Yarış Şampiyon 

--GÜVERCİNLERDEN DETAYLAR
--GÜVERCİN BESLEYEN MEHMET KARADAĞ RÖP

( BURSA )- Kuşların anne ve babaları 100 bin, yavruları ise 30 bin liraya alıcı buluyor BURSA

- Bursa'da meraklıları tarafından yetiştirilen güvercinlerin güzelliği 100 bin lira ediyor. Çocukluğundan itibaren güvercin besleyen Mehmet Karadağ'ın şebab cinsi güvercinleri yarışmalarda dereceye giriyor. Şampiyon kuşlar 100 bin liraya alıcı buluyor. Şebab cinsi güvercinseverler bu kuşları sadece güzelliği için besliyor. Bu cins güvercinler ne kadar güzel olursa o kadar kıymetli. Bu güvercinleri besleyenler kesinlikle uçurmazken, sadece bir araya geldiklerinde masanın üstüne koydukları kuşların güzelliklerini hayran hayran seyrediyor. Türkiye çapında yılda iki kez düzenlenen şampiyonalarda derece alan kuşlar 100 bin liraya alıcı buluyor. Bu kuşların yavruları ise 30 bin liradan satılıyor. Çocukluktan itibaren güvercin beslediğini ifade eden Mehmet Karadağ, "Bu güvercinler şebab cinsi. Bu kuşların en büyük özelliği güzelliği. Bu güvercinlerin 12 çeşit özelliği en üst seviyede olursa o güvercin şampiyonalarda derece alıp 100 bin liraya satılıyor. Benim şampiyonalarda derece almış kuşum var. 100 bin lira veriyorlar, satmıyorum. Bu kuşu damızlık olarak kullanıyorum. Bu şampiyon kuşların yavruları da 30 bin liraya alıcı buluyor" dedi.
(BRK-MŞ)
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