Bu köyde traktörlerin yerini ATV’ler aldı

- Sivas’ın Ulaş ilçesi Hacımirza köyünde alışılagelmiş olan traktörler yerini ATV’lere bıraktı, geçimin çiftçilikle sağlandığı köyde her kapıda traktörün yanında birde ATV bulunuyor. Sivas’ın Ulaş ilçesinde geçimini çiftçilikle sağlayan Hacımirza köyü sakinleri geçmişte hem tarımda hem de ulaşımda traktörleri kullanıyordu. Ancak son yıllarda ulaşım amaçlı da kullanılan traktörlerin yerini ATV’ler almaya başladı.

Başlarda ulaşımda daha hızlı ve pratik olduğu için tercih edilen ATV’ler daha sonra eğlence amaçlı da kullanılmaya başladı.

Köy sakinleri ATV’leri ile bir araya gelip safariler düzenliyor. Özellikle pandemi döneminde vakitlerini ATV’leri ile doğa gezileri düzenleyerek değerlendiriyor. Köy sakinleri birde kulüp kurup ATV keyfini örgütlü hale getirdi. Traktör yerine ATV Köy sakinlerinden Yücel Adıgüzel kurdukları kulüpte 20’ye yakın üyeleri bulunduğunu belirtip, “Bu fikir şöyle aklımıza geldi, köyümüzde su amaçlı, dağlarda gezi amaçlı bir iki motorla başladığımız aktiviteye sonradan köy halkımızda dahil oldu. Şu an mevcut 20 üyem var. Üyelerimle beraber haftalık özellikle dağlarda cross, gezi bu şekilde sportif aktivitelerde bulunuyoruz. İnternet üzerinde kulübüm olarak sayfam var bu sayfa üzerinden bana güzel iletiler geliyor, farklı köylerden kulübüme katılmak isteyen arkadaşlar var onlarda ATV almak istiyorlar. Biz en az yılda 2 kere gelip burada 15 günlük aktivitede bulunuyoruz. Turnuva yapmayı da düşünüyoruz yakın köylerden haberler geliyor arkadaşları bekliyoruz. İlk olarak bir ATV ile başladık bu işe tabi köyler bunu başta biraz yadırgadı ‘ATV nedir’, ‘böyle bir motora binilir mi’, ‘bu ne iş yapar’ önceden vatandaşımız traktöre biniyordu bunu ilk başta yadırgadılar” diye konuştu Başta yadırgadılar Elif Adıgüzel isimli köy sakini başta kendilerini yadırgadıklarını belirterek, “Memleketimiz burası yazları geliyoruz birkaç ay kalıyoruz. İlk babam getirdi ATV’sini aslında su almak için, dağa taşa daha kolay çıkabilmek için. Daha sonra Yücel abi destek oldu kulüp kurduk ben kadınları temsil ediyorum onlarla beraber dağa çıkıyoruz, piknik yapıyoruz, aktiviteler yapıyoruz bu şekilde başladı.

İlk zamanlarda insanlar yadırgadılar köylerde bu tür şeyler olmadığı için ama şimdi hem ulaşım olarak kolaylık sağlıyor hem de sportif olarak eğlenceli oluyor” dedi.

