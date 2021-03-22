Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bu köyde torunlar dedeleriyle aynı dili konuşamıyor

Bu köyde torunlar dedeleriyle aynı dili konuşamıyor

-KÖYDE ÇERKEZÇE KONUŞAN KÖYLÜLERDEN GÖRÜNTÜ

Cenin Küçük Çocuk Uttu 

--KÖYÜN DRONE GÖRÜNTÜSÜ
--KÖYDE MIZIKA ÇALAN KÖYLÜLERDEN GÖRÜNTÜ
--KÖYLÜLERLE RÖP

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa’da Çerkez kökenli ailelerin yaşadığı köyde torunlar dedelerinin konuştuğu dili bilmiyor. Mustafakemalpaşa ilçesinin Güvem köyü, Kafkasya’dan göç eden Çerkez aileler tarafından 1850’li yıllarda kuruldu. Türkçenin yanında dedelerinin dili olan Çerkezcenin de konuşulduğu köyde Çerkezce dili unutulmaya yüz tuttu. Çerkezce 10 yaşından küçük çocuklar tarafından artık konuşulamıyor. Torunlar dedelerinin konuşmalarını anlıyor, ama konuşamıyor. Ziyarete gelenler de köylülerin konuştuğu dili anlamıyor. Kültürlerini hâlâ yaşatan köylüler, bunu gelecek kuşaklara yaşatmaya çalışıyor. Köyde yaşı 10’nun üzerindeki herkesin Çerkezce konuştuğunu ifade eden Güvem köyü sakinlerinden Coşkun Uysal, "Köyümüz 1850’li yıllarda dedelerimiz tarafından kurulmuş. Köyde yaşayanların hepsi Çerkez kökenli. Çerkezceyi konuşabiliyorlar. Çerkezceyi 10 yaşının üzerinde olan herkes biliyor. 10 yaşının altında olanlar söyleneni anlıyor, ama konuşamıyor. Dışarıdan köyümüze gelenler konuştuğumuz Çerkezceyi anlamıyor. Yeni yetişenler dilimizi konuşamıyor" dedi.
(BRK-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
5 Yaşında Tam 80 Kilo5 Yaşında Tam 80 Kilo
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement