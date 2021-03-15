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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır

Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır

Kongreden görüntü

Aritas Alabalık Uttu Gori Basın Mensupları 

-Kalabalıktan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bağlar İlçe Kongresine katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a geldi. Ali Babacan'ın katıldığı Bağlar İlçe Kongresinde korona virüs kurallarına uyulmadığı görüldü.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bağlar İlçe Kongresini gerçekleştirmek üzere Diyarbakır'a geldi. Sabah saatlerinde basın mensupları ile bir araya gelen Babacan, daha sonra Bağlar İlçe Kongresine katıldı.
Korona virüs tedbirlerinin uyulmadığı kongreye katılımcıların sosyal mesafeyi unuttuğu gözlendi. Korona virüs risk haritasına göre Diyarbakır, korona virüsün düşük olduğu mavi kategoride bulunuyor. (MB-YRT-BA-Y)
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