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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bu kez kazada yaya alkollü çıktı

Bu kez kazada yaya alkollü çıktı

Yayanın yerde yatması hastaneye kaldırılması detaylar

( BALIKESİR )- Karşıdan karşıya geçemeye çalışan yayaya kamyonet çarptı BALIKESİR

İlk Müdahale Hastane Tahkikat Trol 


- Balıkesir’in Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya kamyonet çarptı. Her zaman araç sürücülerin alkollü çıktığı kazada, bu kez yayanın alkollü olduğu ileri sürüldü. Kaza Çayiçi Caddesi’nde meydana geldi. Oğuzhan Ö. (28) idaresindeki kamyonet, yolu kontrol etmeden karşıdan karşıya geçmekte olan Celal E. (65) isimli yayaya çarptı. Polis yolda tedbir alırken, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra yaralanan emekli şahıs hastaneye kaldırıldı. Yayanın alkollü olduğu ileri sürülürken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. (BT-MŞ)
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