Bu kez de ‘kanlarıyla’ hayat kurtardılar

-kan bağışı

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-görevli doktor Erhan Aksoy'un açıklaması

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( EDİRNE )- Edirne Emniyetinden Türk Kızılay’ına tam destek EDİRNE



- Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Kızılay’ına kan bağışları ile tam destek verdi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen Türk Kızılay’ı kan bağışı tırında, emniyet müdürlüğünde görevli polis memurları gönüllü kan bağışçısı oldu. Edirne Kan Bağış Merkezi Ekip Doktoru olarak görev yapan Erhan Aksoy, “Emniyetimiz sağ olsunlar, bizim güvenliğimizi sağladıkları gibi canlarımıza da katkıda bulunarak, kanlarıyla canlarımıza katkıda bulunuyorlar sağ olsunlar teşekkür ediyoruz kendilerine” dedi.

“Pandemi döneminde kan stoklarımızda ciddi düşüşler yaşandı” Dr. Aksoy, “Maalesef pandemi döneminde kan stoklarımızda ciddi bir düşüşler yaşandı. Bu dönemde kurumlarımızın bizimle yapmış oldukları bu iş birlikleri çok çok önemli. Emniyet Müdürlüğümüzün nezdinde diğer tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza bir çağrı da bulunmak istiyorum buradan. Maalesef pandemi döneminde bağış düşüyor ama hastalıklarda ve kan ihtiyacında bir düşüş olmuyor. Tüm vatandaşlarımızdan kan bağışına, bu dönem için biraz daha istekli, gönüllü ve daha dikkatli bir şekilde yapmalarını hastalarımız adına kendilerinden talep ediyorum” diye konuştu.





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