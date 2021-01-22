- Bu kazada sürücüler yara almadan kurtuldu

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( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle tır ile otomobil çarpıştı, sürücüler yara almadan kurtuldu.Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Kantarkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 53 AAS 573 plakalı otomobil ile 13 DC 903 plakalı tır kar ve buzlu yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada tır, yolun altında savrulup kara gömüldü.Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, sürücüler yara almadan kurtuldu.



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