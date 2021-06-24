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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bu kavgada yok yok... Kürek saplı, bijon anahtarlı, tüfekli kavga

Bu kavgada yok yok... Kürek saplı, bijon anahtarlı, tüfekli kavga

Cep telefonu görüntüleri

Kamera Gesi Cep Telefonu 

-Kavga detay
-Kürek saplı kişi
-Sekerek kavga eden kişi
-Konuşmalar
-Tüfekli kişi detay
-Ayırmaya çalışan kişi detay
-İkinci kavga gece olan
-Bijon anahtarlı kişinin araca zarar vermesi
-Bijon anahtarını karşısındakine sallaması
-Tekme tokat kavga
-Vatandaşların panik anları
-detay
-Ulaşım: FTP

( ANTALYA )- İki farklı kavgada, tarafların birbirlerine zarar vermek için kullandıkları malzemeler pes dedirtti ANTALYA

- Antalya’nın iki farklı noktasında meydana gelen kürek saplı, tüfekli ve bijon anahtarlı kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk kavga Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi elinde kürek ile karşısındakine vururken, bir kişinin ise ayağı bandajlı sekerek kavga ettiği görüldü.
Kavganın devamında ise bir kişinin elinde tüfekle bölgeye geldiği ama ateş etmediği, ‘Ve kız silahı ver kız silahı’ diye bağırdığı görüldü.
Silahla gelen kişiyi ise bir vatandaş” Birader ayıptır yapma, birader yapma’ diyerek ikna etmeye çalıştı. Arabanın etrafında bir süre devam eden kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına an be an yansıdı. "Bijonlu kavga" Diğer kavga ise Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde trafikte meydana geldi. Araçlarından inen iki grup henüz belirlenemeyen nedenle yumruk ve tekmeli kavgaya tutuştu. Kaşı taraftan bir kişi eline aldığı bijon anahtarı ile lüks araca vurdu. Bijon anahtarını karşısındaki kişilere de savuran grubun kavgası tekme tokatlı bir süre devam etti. Kavgayı gören vatandaşlar büyük korku yaşarken, ‘Polisi çağırın, yapmayın, yapmayın” diyerek tedirginliklerini dile getirdi. Trafikteki kavga anı saniye saniye vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İA-
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