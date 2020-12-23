- Bu kabak görenleri şaşırttı

-Rafet Öztürk ile röportaj



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’nın Taşova ilçesinde emekli öğretmen Rafet Öztürk pazardan aldığı çekirdek kabağını kesince gördüğü görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Emekli öğretmen Rafet Öztürk (63), kabağı kestikten sonra içindeki çekirdeklerinin filizlendiğini gördü. İlk kez böyle bir durumla karşılaşan Rafet Öztürk, “Normalinde kara kabak dediğimiz çekirdek kabağıdır. İçindeki çekirdekleri almak için kestiğimizde bu zamana kadar hiç görmedim, çekirdekler filizlenmiş, yeniden kabak oluvermiş. Hayret. Bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm. Demek ki az daha dursa içerisinden yeniden tekrar tekrar kabak çıkacak” dedi.

(SS-MAY-



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