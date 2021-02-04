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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bu ilçede vaka sayısı sıfıra düştü

Bu ilçede vaka sayısı sıfıra düştü

drone görüntüsü

( SİVAS -DRONE)- Sivas’ın Gürün ilçesinde alınan tedbirler sonucu son bir haftadır pozitif vakaya rastlanılmadı SİVAS

Ünlüler 


- Sivas’ın Gürün ilçesinde alınan tedbirler sonucu son bir haftadır pozitif vakaya rastlanılmadı Covid-19 virüsü nerdeyse yurdun tamamına yakın il ve ilçelerde etkisini sürdürüyor. Sivas’ın 17 bin nüfusa sahip Gürün ilçesinde ilk günden itibaren alınan korona virüsü tedbirlerine harfiyen uyuldu. Alınan tedbirlerin sonuç getirdiği ilçede son bir haftadır pozitif vakaya rastlanılmadı. Gürün Kaymakamı Kadir Algın ise konuya ilişkin açıklama yaptı. Kaymakam Algın, “Korona virüsün bir haftadır ilçemizde görülmemesi, bundan sonra da görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Virüsün sıfıra indirilmesi bu alınan kararları doğru bir şekilde uygulamamız ile doğru orantılıdır. Gürünlüler evlerinde kalarak, hem kendilerini, hem komşularını, hem sevdiklerini hem de ilçelerini bu virüsten korumuştur. Bu nedenle tüm Gürünlülere teşekkür ediyorum’’ dedi.

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