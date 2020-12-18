Bu ilçede sınma ve içme suyu faturalarının yarısı ödenecek

--Vatandaşlardan röportaj



( AFYON KARAHİSAR)- Sandıklı’da Belediyesi esnaf ve vatandaşlar için 25 milyonluk destek paketi açıkladı- Isınma, içme suyu faturaları ve belediyeden kiralanan yerlerinin harçlarının yarısını belediye ödeyecek AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, korona virüs (Covit-19) pandemi sürecinde ilçe halkına rahat bir nefes aldırmak adına vatandaşların ısınma, içme suyu, işyeri kirası ve Hüdai Kaplıcalarında yapacakları harcamaların ve faturaların yüzde 50’sini karşılayacaklarını söyledi.



31 Mayıs'a kadar sürecek uygulamada Başkan Çöl ayrıca belediyeden kiralanan yerlerin, pazar esnafından harçlarının yüzde 50'sini belediye olarak karşılayacaklarını belirtti.

Dünya coğrafyası olarak küresel bir salgın ile mücadele verildiğini ifade eden Başkan Çöl, alınan destek paketi kararı ile vatandaşları biraz olsun rahatlatmayı istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recap Tayyip Erdoğan ve Bilim Kurulu’nun önderliğinde korona virüse karşı güzel tedbirler alınarak mücadele verildiğini aktaran Başkan Çöl, “Pandemi nedeniyle kurallara uyuyor ve yerel yöneticiler olarak kurallara uyulmasını davet ediyoruz. Sandıklı’mızdaki hemşerilerimiz de bu kurallara harfiyen uyan bir ilçe bu anlamda teşekkür ediyorum. Halkımız zor günlerde bir çok çalışmalarda bulunmuş ve tarihte bir çok yardıma imza atmış. Bizde halkımıza bu dönemde birliği beraberliği, kardeşliği pekiştirmek adına kıymetli hemşerilerimize destek adına yola çıktık. İyi günde, kötü gündü, hastalıkta, sevinçte hep birlikte olduğumuz vatandaşlarımızla bu zor günleri de beraber atlatacağımız kanısına vardık. Süreç olarak zor bir süreçten geçiyoruz” dedi.

“Şehrimizin yüzde 90’nını ısıtıyoruz” Bu zor günler esnaf, memur ve işçilerin kısacası toplum bütün kesiminin etkilendiğini ve sıkıtılar çektiğini kaydeden Başkan Çöl, bu durum karşısında harekete geçtiklerini dile getirdi. Başkan Çöl ilçede bir çok belediye üzerinden yapılan giderlerin yarısını karşılayacaklarını belirterek şunları söyledi: “Biz de bu çalışmamızı Türkiye’de ilk defa bütün ilçesini ve halkını kapsayacak bir çalışma ortaya koyduk. Sandıklı’mız jeotermal enerji ile ısınan bir ilçe. Şehrimizin yüzde 90’nını ısıtıyoruz. Vatandaşlarımızın ısınma noktasında yaklaşık bin liralık bir harcamanın yüzde 50’sini biz karşılayacağız. Bunun yanında soğuk su abonelerimizin de aynı şekilde yüzde 50 oranında bir kısmını belediye olarak biz karşılayacağız. Pazarcımızın işgaliye harcını ve belediyemize bağlı işletmelerde kiracı olarak bulunan vatandaşların kiralarında 3 aylık bir öteleme kararı aldık ve harçların yüzde 50’sini yine biz sağlayacağız. Kaplıcalarımızdan yararlanacak vatandaşlarımızın yüzde 50’lik bir kısmında konaklama ihtiyacını biz karşılayacağız.” “25 Milyonluk bir destek paketi hazırladık” İlçede toplamda sıcak ve soğuk su abonesinin 36 bin olduğunu belirten Başkan Çöl, “Sandıklı genelimizde bu çalışmamızın Sandıklı halkına yansıyan bütçe kısmı 25 milyonluk bir destek paketi. Bu kadım millet, bu güzel hemşerilerim zamanı geldiğinde ciddi anlamda elinde ne var ne yoksa her noktada fedakarlık yaptılar. Bizde bu zor günlerde tüm halkımıza destek olmak istedik. Rabbim inşallah birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Sevgiyi, saygıyı kardeşliği paylaşarak bu zor günleri de atlatmış olacağız. Ben bu zor günlerde dikkatli olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biraz daha sabretmemiz gerekli, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekli” diye konuştu.

“Vatandaş yapılan destek paketinden memnun” Yapılan desteğin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten merkez Sazak Mahallesi Muhtarı Himmet Keskin, “Sosyal medya üzerinden başkanımızın yapmış olduğu açıklamaları gördüm. Olması gerekeni yaptı. Olumlu ve başkanımızdan beklediğimiz bir hareketti. Vatandaş çok memnun kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

(AB-GC-Y)



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