Bu ilçede her hafta açılış var

-Çocuklardan detaylar

-Konuşmalar

-Plaket takdimi

-Kurdele kesimi



TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan Hüseyin Pehlivan İlkokulu Spor Sahasının açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Haziran ayının 15'ine kadar her Cuma günü ve Pazartesi günü açılışı olan bir ilçeyiz” dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gençlerin spor yapmaya teşvik edilmesi ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları amacıyla hayata geçirilen 28 spor tesisi projesinden biri olan Hüseyin Pehlivan İlkokulu Spor Sahası için tören düzenlendi.

Düzenlenen törene Süleymanapaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin davetliler ve çocuklar ve okul yönetimi katıldı.

Salgın kuralları çerçevesinde sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilerek düzenlenen törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel Haziran ayına kadar her Pazartesi ve Cuma gününde Süleymanpaşa İlçesinde açılışlar olacağını dile getirdi. Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediye Başkanı ve belediye çalışanları arkadaşlarımız olarak 23 aydır görevdeyiz geleceğimiz olan gençlerimizin ile ilgili çok ciddi çalışmalara imza attık. İnşallah Haziran ayının 15'ine kadar her Cuma günü ve Pazartesi günü açılışı olan bir ilçeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Gönül Belediyeciliği talimatıyla yaşadığımız bölgedeki nesil ile ilgili gelecek kaygıları gütmeden yaşayabilecekleri, daha sportif alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri yatırımlar yapmamız gerekiyordu. Bu bağlamda 28 adet tesis, bu en küçüğü hedefimiz bütün okullarda bu tarz yapılar yapalım. Çocuklar enerjilerini alsın ama daha büyük yatırımlardan bahsedeyim. Atatepe Spor Kompleksi'nde okullar bölgesi biliyorsunuz 15 bin çocuğumuz sadece futbol voleybol değil birçok branşta eğitim alacaklar. Ahmet Aygün Gençlik Merkezimizde 16 branşta binlerce çocuğumuz yetiştiriyoruz. Yüzmeden tutun voleybol, basketbol ve diğerleri ama bir yandan da biz derslerle ilgili etüt merkezleri bir şehrin birçok noktasında da etüt evleri. Çocuklarımıza birçok branşta destek olabilecek yani eğitimde destek olabilecekleri yerler hazırlıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde onlardan da birkaç tanesini açacağız. Yani 2021 yılı bu gördüğünüz çocuklarımızın pırıl pırıl gençlerimizin, bundan sonra zamanlarını çok daha farklı yerlerde geçirebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri alanlarla dolacak” dedi.

Daha sonra kürsüye davet edilen Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya’da bu açılışların Süleymanpaşa’ya hayırlı olması temennilerinde bulundu. Programın düzenlendiği Hüseyin Pehlivan İlkokulu Aile Birliği tarafından Başkan Cüneyt Yüksel’e plaket takdim edildi. Ardından kurdele kesilerek, Hüseyin Pehlivan İlkokulu Spor Sahasının açılışı gerçekleştirildi.

