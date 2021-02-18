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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bu ilçe Türkiye’nin en soğuk yeri oldu

Bu ilçe Türkiye’nin en soğuk yeri oldu

İlçeden detaylar

Hava Sıcaklığı Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı 

-Donan yerlerden detaylar
-Röportajlar

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Türkiye’de gün içerisinde ölçülen en düşük sıcaklık eksi 26.3 derece ile Sivas’ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü, ilçede hayat adeta dondu. Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26.3 derece olarak Sivas’ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü. Türkiye’nin en soğuk noktası Altınyayla ilçesinde hayatta adeta dondu. Çatılarda uzun buz sakıtları oluştu. Hayvan yalakları buza döndü. Altınyaylalılar havanın çok soğuk olduğunu ancak soğuklara alışkın olduklarını belirtti.

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