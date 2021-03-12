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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Bu görüntüler endişelendiriyor

Bu görüntüler endişelendiriyor

Alandan detaylar

Toplantı Kalaba Alabalık Gori 

-Kalabalıktan detaylar
-Salondan detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Salon hınca hınç dolduruldu korona unutuldu TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Su Ürünleri Toptancı Halinin açılış toplantısında sosyal mesafe unutuldu. Korona virüste Tekirdağ’ın en yüksek riskli iller kategorisine yükselmesinden endişe ediliyor. Çin’den dünyaya yayılan korona virüs şüphesinin Türkiye’de görülmesinden bu yana 1 yıl geride kaldı. 1 yılı aşkın süredir ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanamaya çalışılıyor. Tedbirlere rağmen zaman zaman korona virüse meydan okuyan görüntülerde oluşuyor. Endişe büyük Korona virüsün yoğunluk gösterdiği Tekirdağ’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Su Ürünleri Toptancı Hali yoğun bir kalabalık ile açılışı yapıldı. Açılışın yapıldığı salon hınca hınç doldurulurken, sosyal mesafe tamamen unutuldu. Açılıştaki kalabalık ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesi sebebiyle şehirde korona vakalarının en yüksek riskli gruba yükselmesinden endişe ediliyor.
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