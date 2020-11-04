Bu ezginin piyanisti ‘yağmur’

-Atakum Sanat Merkezi'nden detay

-Yağmur detay

-İdris Ömer Akdin röportaj



( SAMSUN ) -- Ayak piyanosunda Mozart ve yağmurun düeti SAMSUN



- Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar için şehrin iki noktasına yerleştirilen ayak piyanosu bu kez doğanın ritmini çaldı. Tuşlara çarpan yağmur damlaları ritim oluşturarak ahenkli ezgiler meydana getirdi. Kulakların pası silindi. Yağmurun bereketiyle müziğin ritmi buluştuğunda hoş bir ritim ortaya çıktığını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı İdris Ömer Akdin, “Yaklaşık 4 aydır Samsun ve civarına yağmur yağmıyor. Bugün yoğunluklu bir yağmur aldı Samsun. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin farklı noktalarına ayak piyanosu yerleştirdik. Bu piyanolarla çocuklarımız iyi vakit geçirdin istedik. Bu sabah yağmurla birlikte piyanolarımızın kendiliğinden harekete geçtiğini ve bir ritim ortaya çıkardığını gördük. Yağmurun artmasıyla birlikte piyano çeşitli ritimler çalarak etrafa ses verdi. Bu anlamda bizim içinde ilginç bir tecrübe oldu. Yağmurun rahmeti müziğin ritmiyle birleştiğinde şehrimize rahmet indi. İnşallah bu bereket bundan sonra da devam eder” dedi.

(ÜK-SLH-Y)



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