Bu emlak ofisine giren, şaşkınlığını gizleyemiyor

--Antika eşyalardan detay

--Emlakçı Ünal Bayrak röp



( SİVAS ) - Emlak ofisine giren, şaşkınlığını gizleyemiyor- Antikacı değil emlak ofisi- Sivas’ta yaşayan emlakçı Ünal Bayrak, 15 yılda topladığı antika eşyalarını emlak ofisinde sergiliyor, ofis adeta müzeyi andırıyor SİVAS



- Sivas’ta yaşayan emlakçı Ünal Bayrak, 15 yılda topladığı antika eşyalarını emlak ofisinde sergiliyor, ofis adeta müzeyi andırıyor. Sivas’ta yaşayan Ünal Bayrak’ın antika merakı ofisini adeta müzeye dönüştürdü. Bayrak, yaklaşık 15 yılda 150’ye yakın antika parça topladı. Topladığı parçaları kent merkezi Sularbaşı Mahallesi Pekmez sokakta bulunan ofisinde sergilemeye başlayan Bayrak, emlak ofisini adeta müzeye çevirdi. Daktilodan gaz lambasına, semaverden radyoya birçok antika eşyanın bulunduğu ofis görenleri şaşırtıyor. Ofiste en çok dikkati ise 150 yıllık ve kökboyası kullanılarak yapılan heybe dikkat çekiyor. Fotoğraf çektirmeden çıkmıyorlar Emlak ofisinin sahibi Ünal Bayrak, ofise gelenlerin antika eşyaları görünce fotoğraf çektirdiklerini söyleyerek, “ Burası emlak ofisi aşağı yukarı 15 yıldır emlak işiyle uğraşıyorum. Diğer ofislerden farklı özelliği; antika üzerine merakım vardı daha önceden, biraz daha arttı bu merakım bu şekilde devam ettiriyoruz hem emlak işimizi hem de bu işimizi. Satmıyorum kesinlikle aldığımız parçaları diziyoruz. Merakla başladı bu iş birazda seviyorum, sevmesen olmaz zaten haliyle bir baktık ki her taraf dolmuş. Aşağı yukarı 150 çeşit parçamız var. Bize hediye ver diyenler var, fotoğraf çekinen arkadaşlarımız oluyor. Görünce burası antikacı mı emlakçı mı diye şaşıranlar var ama mutlulukla ayrılıp giden arkadaşlarımız çok çünkü farklı bir havası var bizi de bu mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

(OE-OE

