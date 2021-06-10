Bu dükkan ve yıllanmış eşyalar artık sadece fotoğrafçıların uğrak noktası oldu

--Dükkan içindeki eşyalar detay

--İlyas Baykal'ın çalışmalarından detay

--Harlanan ateşten detay

--İlyas Baykal röp.



( KOCAELİ - ÖZEL)- Usta yetişmeyen dükkan, şimdilerde fotoğraf tutkunlarına kaldı- Mesleğinin son ustası:- "Talebeler geliyor fotoğraf çekiyor. Bu eşyaları o yüzden tutuyorum" KOCAELİ



- Kocaeli'de ağabeylerden, kardeşlere miras kalan kalaycı dükkanında artık usta yetişmiyor. Ustanın gelmediği dükkanın içerisindeki 150 yıllık tozlu eşyalar ise şimdilerde fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu. İzmit ilçesindeki Bakırcılar Çarşı'sında bulunan kalaycı dükkanı, geçmiş yılların vermiş olduğu görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor. Ağabeyden, kardeşlere kalan asırlık dükkan, içerisinde bulunan yıllanmış ve tozlu eşyalarıyla da dikkat çekiyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğinin son ustalarından kalaycı İlyas Baykal (63), sabahın erken saatlerinde dükkanını açarak güne başlıyor. Müşterilerinin getirdiği malzemeleri alan Baykal, emektar tezgahının altındaki pedala basarak ateşi harlıyor. Ağabeylerinden kendisine miras kalan mesleğini 54 yıldır aynı özveriyle sürdüren Baykal, şimdilerde yetiştirecek usta bulamıyor. Asırlık dükkanın içerisindeki eşyalar ise artık sadece fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. "6 ağabeyim de kalaycıydı" 13 yaşından bu yana kalaycılık mesleğini sürdürdüğünü anlatan Baykal, mesleğin kendisine ağabeylerinden miras kaldığını söyledi.



6 ağabeyinin de kalaycı olduğunu vurgulayan Baykal, "Ağabeylerimin hepsi öldü. 1’i sağ o da kalay işini bıraktı. Bu dükkan ben bildim bileli burada. Burası hemen hemen 80 yıllık olabilir, belki de daha fazladır" dedi.

"Bu iş pis diye kimse gelmiyor" Artık usta yetiştiremediğini ifade eden Baykal, "Bu iş pis diye kimse gelmiyor. Hem pis, hem de ağır bir iş. Benden sonra yapacak olan da yok, belki ileride çıkabilir. Ama benim yaşımda olup, bu işi yapan yok. Çalışacak çocukta yok. Çocuklarımı da bu işte yetiştirmedim, onlar üniversite okudu. Şuanda meslek sahibi oldular" diye konuştu.

İlyas Baykal, vatandaşların getirdiği malzemeleri özenle yaptığını söyleyerek, "Kalay yapıyoruz, tamir yapıyoruz. Pek sirkülasyon yok" şeklinde konuştu.

Dükkanın içerisinde eşyaların yaklaşık 150 yıllık olduğunu dile getiren Baykal, "Talebeler geliyor fotoğraf çekiyor. Bu eşyaları o yüzden tutuyorum. Benim için bu eşyaların hepsi çok değerli. Geliyorlar, ‘fotoğraf çekebilir miyiz?’ diye soruyorlar. Bende ‘tamam’ diyorum" ifadelerini kullandı. (HFV-GY

