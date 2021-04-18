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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Bu da tırıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti

Bu da tırıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti

Kaldırımda ilerlemeye çalışan tırtıllardan detaylar

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)-Tekirdağ’da görüntülenen tırtıl kendine hayran bıraktı-Tırtıl konvoyunu ilk kez görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı TEKİRDAĞ

Vagon Ağaçlı İlginç Görüntü Irak 


- Tekirdağ’da konvoy oluşturup yeni yaşam alanlarına ilerleyen tırtılların o anları görenleri hayran bıraktı. Konvoy oluşturan tırtılları gören bazı vatandaşlar, yerde hareket eden nesneleri ilk bakışta uzun bir yılan zannetti. Nisan ayından itibaren çeşitli ağaçlık alanlarında kendini gösteren tırtıllar, adeta bir trenin vagonları gibi art arda yapışarak yeni yaşam alanlarına ilerlemeye çalıştı. İlginç görüntüler oluşturdu Tekirdağ’da ağaçlık ve otluk alanlardan gelip, kaldırıma çıkarak uzun bir çizgi halinde ilerleyen tırtıl konvoyu, ilk bakışta yıllan zannedilse de bu durumla ilk kez karşılaşan vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kaldırımda ilerlemeye çalışan tırtıl konvoyu ilginç görüntülere sahne olurken, tırtılların o anları vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Nizami bir şekilde hiç sırayı bozmadan ilerleyen tırtıl konvoyu, bir süre sonra gözlerden kayboldu.
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