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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bu da ‘somurtkan’ kaya

Bu da ‘somurtkan’ kaya

-Kayadan görüntüler

Yabancı Turist İnsan Yüzü Bir Çift Göz Peri Bacaları Her Açıdan 

--Kültür derneği başkanı ile röportaj

( AFYON KARAHİSAR)-3 bin yıllık Frig vadisindeki somurtan insan yüzü şeklindeki kaya görenleri şaşkına çeviriyor AFYON KARAHİSAR

- 3 bin yıllık Frig vadisinde somurtan insan yüzü şeklinde yapılan kaya yerleşim yeri görüntüsü ile görenleri şaşkına çeviriyor. Afyonkarahisar-Kütahya ve Eskişehir sınırları içerisinde yer alan 3 bin yıllık Frig vadisi mimari yapısı ile bir çok gizemi içinde barındırtıyor. Vadinin Afyonkarahisar İhsaniye ilçesine bağlı Üçlerkayası köyünde bulunan ve halk arasında ‘somurtkan kaya’ olarak bilinen 2 katlı kaya yerleşim yeri görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Köyün yüksek kesiminde yer alan iki kayanın arasındaki iki katlı olarak oyma yöntemi ile yapılan yerleşim yeri adeta somurtan bir insan yüzünü andırıyor. Üçlerkayası Frig Kültürü Derneği başkanı Tanju Tetik, kayanın adeta somurtan bir insanı anımsattığını kaydederek, “Üçlerkayasına geldiğinizde peri bacaları sizi karşılayacak, peri bacaları içerisinde sizi gözetleyen bir çift göz var bu gözü doğru noktaya gelip bakarsanız görebilirsiniz diğer türlü o sizi gözetler. Peri bacaları arasında arka fonda insanı gözetleyen bir yüz var. Bazılarına göre öfkeli kaya bazılarına göre hayalet kaya bazılarına göre de gözetleyen kaya olarak adlandırılıyor. Köy merkezinde iki kaya arasında gizemli Frigya da gizemli bir görüntü” diye konuştu.
“Yerli ve yabancı turistler hayretler içerisinde kalıyor” Tetik kayayı görenlerin hayretler içinde kaldığını söyleyerek, “Yerli ve yabancı turistler geldiğinde hayretler içerisinde kalıyorlar sizde eğer buraya gelirseniz bu noktadan bu kayaya bakarsanız bu görüntüyü görürsünüz gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. Köy merkezinden de doğru noktadan bakarsanız görebilirsiniz. Ancak peri bacalarının arasında olduğu için her açıdan bunu görme imkanınız yok” dedi.
(LA-GC-
Her Açıdan Hakkında
Siyasetten dini konulara; bilimden kültür sanata... hayatın içinde ne varsa Ferda Yıldırım moderatörlüğünde masaya yatırılıyor. “Her Açıdan” her Çarşamba 23.30'da Beyaz Tv’de!...
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