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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bu da kardan 'boğa'

Bu da kardan 'boğa'

kardan boğa

( BURSA ) BURSA

Öğretmen Kar Yağışı 


- Bursa'da bir drama öğretmeni 2,5 saatte kardan boğa yaptı. Bahçede bulunan kardan boğayı görenler gerçek sandı. Cumartesi günü başlayıp günlerce süren kar yağışı artık sona erdi. Yağışlı havaların ardından soğuk hava hakim. Vatandaşlar kardan yaptıkları bir birinden ilginç tasarımlarıyla dikkat çekti. İnegöl'de drama öğretmeni Muhammed Meral kar yağışının ardından kendi evinin bahçesinde kardan boğa yaptı. 2,5 saat süren çalışmanın ardından ortaya gerçeğini aratmayan bir görüntü çıktı. Görenler ise boğanın gerçek olduğunu sanıyor.
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