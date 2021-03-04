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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bu da buzdan Nuh’un Gemisi

Bu da buzdan Nuh’un Gemisi

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Allah 

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( AĞRI )- Ağrı’da ‘Kar ve Buz Festivali’ başladı AĞRI

- Ağrı’da ilk kez düzenlenen ‘Kar ve Buz Festivali’ bugün başladı.
Ağrı’da iki gün sürecek olan ve ilk kez düzenlenen ‘Kar ve Buz Festivali’ bugün başladı.
Festival açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut katıldı.
Festivalde buzdan yapılan Nuh’un Gemisi ise ilgi odağı oldu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve DSİ ile ortaklaşa ilk kez yaptığımız 1. Ağrı Kar ve Buz Festivali alanındayız. Genç sanatkar arkadaşlar, üniversitemizdeki hocalar sanat eserleri ortaya koydular. Nuh'un Gemisi hem Türkiye için hem dünya için sembol bir manzara oluşturuyor. Bilginler şöyle demişler; Güney Afrika'nın incisi ne ise Ağrı'nın Ağrı Dağı da odur, Ağrı’nın karı da odur. Bundan sonra inşallah biz Ağrı’nın karını bereket için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanatsal faaliyetler de, Ağrı’nın gelişiminde Türkiye'nin tanıtımında da Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi ile beraber inşallah çok daha sanatsal yönü ile de ortaya dökeceğiz. Özellikle Ağrı'nın hem Türkiye'de hem dünyada tanıtımına çok da önemli bir katkı olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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