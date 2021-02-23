- Bu çocukların yüzü bir pastayla gülüyor

-Çocukların pasta yemesinden detaylar

-Oyuncaklardan detaylar

-Pasta üzerindeki muma üfleyen çocuktan detaylar

-Feride Aktaş ile röp.

-Ayşegül Bozbaş ile röp.

-Süleyman Burak Aktaş ile röp.



( ESKİŞEHİR )- “Askıda Pasta” kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları mutlu ediliyor- Zor durumdaki çocuklar pasta ile gülüyor- Pastane işletmecisi Feride Aktaş:- “Bazı çocuklar 10 yaşına gelmesine rağmen hiç pasta üzerindeki muma üflememiş” ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de bazı gönüllüler tarafından hazırlanan “Askıda Pasta” kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaş pasta ve çeşitli oyuncaklar hediye ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla evleri ziyaret eden bazı gönüllü yardımseverler, farklı bir kampanyaya imza atarak çocukların yüzünü güldürüyor. “Askıda Pasta” adı verilen proje ile çeşitli yardımların yapıldığı evlerde bulunan çocuklara hem yaş pasta hem de oyuncak götürülüyor. Çocukları sevindirmenin birçok yöntemi olduğunu vurgulayan yardımseverler, pastayı gören çocukların oyuncakları bir kenara bırakarak daha mutlu olduğunu ifade ediyor. “Çocukları sevindirmenin başka yolları da var” İhtiyaç sahibi evlerde yaşayan bazı çocukların belirli bir yaşa gelmelerine rağmen henüz pasta yemediği söyleyen pastane işletmecisi Feride Aktaş, yaptıkları kampanyanın yardımseverler tarafından desteklendiğini belirtti.

Doğum günü yaklaşan çocuklara da pasta üzerinde mum üflettikleri ifade eden Aktaş, “Bizim kendi kültürümüzde bir ‘askıda’ olayı var zaten. Bunları askıda ekmek, börek gibi uygulamalarla görüyoruz. Ben zaten unlu mamullerle elimden geldiğince ihtiyacı olanlara destek oluyordum. Gördüm ki çocukları sevindirmenin başka yolları da var. Çocuklar pastayı çok seviyorlar. Evlerine gittiğimiz ailelerde öyle çocuklar var ki 8-10 yaşlarına gelmişler ama daha hiç pasta üzerinde muma üflememiş. Bu durum beni çok etkiledi. Bu sebeple biz de ‘askıda pasta’ kampanyasına yönelmeye karar verdik. Çok da destek gördük. Maddi durumu iyi olan çocuklar yememek için diretirken, diğerleri ise gözünüzün içine bakıyorlar. Ufacık bir iyilik bile çok mutlu ediyor onları. Allah nasip ederse bu uygulamayı hiç bitirmeyi düşünmüyoruz. Elimizden geldiğince devam ettirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Pasta için sevinçlerini görüyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz” Çocukların sevinçlerine tanıklık etmenin mutluluk verdiğini belirten pastane işletmecisi Süleyman Burak Aktaş, konuyla ilgili olarak şunları aktardı: “O çocuklar 1 pasta için o kadar çok seviniyorlar ki sanki saray almışsınız gibi. Bir pastayı teslim ediyorsunuz ve kapıdan çıkarken o pasta için sevinçlerini görüyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz. O kadar büyük bir sevinç var ki ortada, gözlerindeki ışığı görseniz yaşama sevinci bulaşıyor zaten. Bu paylaşım, dostluk gerçekten çok kıymetli. Çocuklara yardım etmek gerçekten muhteşem bir şey. İnşallah Allah ömür verdiği sürece bunu devam ettireceğiz.” “Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor” Yapılan kampanyanın ilk olarak arkadaş çevresiyle başladığını söyleyen yardımsever Ayşegül Bozbaş, sosyal medya yardımıyla daha geniş kitlelere ulaştıklarını vurguladı. Çocukların pastayı görünce diğer eşyaları unuttuğunun altını çizen Bozbaş, “Çocukları mutlu etmeye yönelik bir sosyal proje başlattım. Önce kendi arkadaşlarımla başladım. Daha sonra biz büyüdük ve sosyal medyada bir grup oluşturduk. Genelde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gidiyoruz. Gittiğimiz evlere pasta götürdüğümüzde çok mutlu olduklarını gördük. Onlar için daha önce götürdüğümüz kıyafet ve ev eşyası çok önemli değildi ama pastayı gördüklerinde çok mutlu olduklarını gördük. Her gün 2-3 tane pasta alarak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza götürüyoruz. Çok mutlu oluyorlar. Herkesin bize destek olmasını isteriz. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu mutluluk bizi teşvik ediyor ve daha çok çocuğa ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

(ŞEV-



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