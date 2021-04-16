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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bu çocukların yüzlerinin gülmesi her şeye değer... Bursalı öğretmen istedi, Alinur Başkan yaptırdı

Bu çocukların yüzlerinin gülmesi her şeye değer... Bursalı öğretmen istedi, Alinur Başkan yaptırdı

ÇOCUKLARIN OYUNPARKINA KAVUŞMASI

Öğretmen Uttu İlkokul Öğretmeni Öğrenciler 

-KAYDIRAKTAN KAYMALARI
-YÜZLERİNDEKİ GÜLÜMSEME
-HEYECANLARI
-BURSALI ÖĞRETMEN İHSAN KARTOĞLU VE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞIN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMESİ

( BURSA )- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kars’ta yaşayan öğrencilerin isteğini kırmadı BURSA

- Kars’ta görev yapan Bursalı ilkokul öğretmeninin isteğini kırmayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, köy okuluna oyun parkı yaptırdı. İlk kez oyun parkı gören çocuklar sabahtan akşama kadar doyasıya eğlendi. Sosyal medya platformu üzerinden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile görüntülü görüşen Bursalı İlkokul öğretmeni İhsan Kartoğlu, Başkan Aktaş’tan görev yaptığı Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu Köyü İlkokulunda okuyan 8 öğrencisinin oyun gurubu istediğini dile getirdi. Başkan Aktaş, o görüşmede söz verdi ve ‘İhsan hocam hiç şüpheniz olmasın, bizzat montajına ekip de yollayacağım. Sen merak etme’ demesinin ardından sözünü tuttu. Başkan Aktaş’ın ekipleri Okçuoğlu Köyü İlkokulu bahçesine parkı monte etti. Bursalı öğretmen İhsan Kartoğlu da görüntü çekip "Bu çocukların çoğu ilk defa bugün parka gitti. Sabahtan akşama kadar durmadan, sıkılmadan, yorulmadan oynadılar. Biz öğretmeniz. Tek görevimiz ders anlatmak değil. Öğrencilerimizin bir gülüşü için yapamayacağımız şey yok. Bu da ispatı...Oyun parkı için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a köyümüz, okulumuz ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız." diyerek çocukların mutluluğunu ve teşekkürlerini Bursalılarla paylaştı.
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