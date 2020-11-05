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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bu çanta depremde hayat kurtarıyor

Bu çanta depremde hayat kurtarıyor

çantanın hazırlanması

Deprem Akalan 

-açıklama

( BURSA )- Depremde panik yapmayın- Evde mutlaka deprem çantası bulundurun BURSA

- İzmir'de geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.6 şiddetindeki depreme görevli olarak giden İHH İnegöl Arama Kurtarma ekibinin sorumlusu Yavuz Bayram, alınacak tedbirler hakkında halkı uyardı. Yavuz Bayram, yaptığı açıklamada, "Deprem esnasında kesinlikle kaçabileceğimiz yer yakın değilse bulunduğunuz yerde depremin geçmesini beklemeniz gerekiyor. Yani ben kaçayım bir an önce derseniz, büyük ihtimalle depreme merdiven boşluğunda veya asansörde yakalanacaksınız. Buralar binanın en zayıf tarafları. Dışarı çıkmaya imkanınız olmayacak. Bulunduğunuz yerde çök, kapan, tutun dediğimiz, basit hedef küçültmeler var. Yine binanın içinde daha önceden belirleyebileceğimiz binanın sağlam yerleri, sağlam eşyalar, binanın neresinde durursak bize hayat üçgeni sağlar. Bunları daha önceden belirlememiz gerekiyor ve oraya hedefimizi küçültmemiz lazım. Böylece depremin geçmesini sağladıktan sonra bir an önce dışarı çıkmamız gerekiyor. Evinizde mutlaka deprem çantası bulundurun" dedi.

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