Bu buzağıyı görenler gözlerine inanamıyor

--Veteriner hekim açıklama



( SİVAS )- Sivas’ın Gürün ilçesinde yeni doğan buzağı ilginç ağız yapısıyla dikkat çekiyor SİVAS



- Sivas’ın Gürün ilçesinde yeni doğan buzağı ilginç ağız yapısıyla dikkat çekiyor. Sivas’ın Gürün ilçesinde yeni doğan buzağı görenleri hayrete düşürüyor. İlçeye bağlı Sular başı köyünde ikamet eden bir besicinin ineği, burun delikleri ağız boşluğuna açılan buzağı doğurdu. İlginç ağız yapısıyla dikkat çeken buzağıyı görenler ise gözlerine inanamadı. Veteriner Hekim Bülent Köse, hayvanlarda meydana gelen bu tür fiziksel sorunlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Köse, yeni doğan hayvanlar da bu tür fiziksel bozuklukların bilinçsiz kullanılan zirai ilaçların ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) tahılların hayvan yemi olarak kullanılmasından kaynaklandığını ifade etti.

Nedeni GDO'lu yemler mi? Köse, bu tür fiziksel bozuklukların hayvancılık sektöründe ciddi bir ekonomik kayıp oluşturduğunu söyleyerek, “ Bu doğumsal anomaliler kendini uzuv eksikliği veya yapısal bozukluklar olarak kendini ortaya koymakta olup hayvancılık sektöründe ciddi bir ekonomik kayıp oluşturmaktadır. Bunların sebeplerini sıralayacak olursak gerek bilinçsiz kullanılan zirai ilaçlar gerekse hayvan sağlığı ilaçları, GDO’lu tahılların hayvan yemi olarak kullanılması doğa ve çevreye gerekli özeni göstermememizi sıralayabiliriz” dedi.

(OE-GF-



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