Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bu aparat sayesinde yüzde 67 su tasarrufu sağlanacak

Bu aparat sayesinde yüzde 67 su tasarrufu sağlanacak

musluğa takılan aparatın detayı

İklim Değişikliği Lyon Sudan Erimli Muhtarlıklar 

-aparatın musluğa takılması
-Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem röportajı

( BURSA )- Nilüfer Belediyesi su tasarrufu için musluk aparatı dağıtıyor BURSA

- Nilüfer Belediyesi, su tasarrufu için 46 bin adet musluk aparatını evlere dağıtmaya başladı.
Aparat sayesinde evlerde yüzde 67’ye varan su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Nilüfer Belediyesi muslukların içine takılan 46 bin adet aparatı evlere dağıtmaya başladı.
Her eve iki adet dağıtılacak olan ve herkes tarafından kolayca musluklara takılabilen aparatla evlerde yüzde 67’lerde su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. İlk etapta 23 bin haneye muhtarlıklar aracılığı ile dağıtılması planlanan aparatlar sayesinde milyonlarca litre sudan tasarruf edilecek. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Suyun verimli kullanılması ve iklim değişikliğinden kaynaklı susuzluk problemleri çektiğimiz son günlerde bizler de Nilüfer Belediyesi olarak ‘ne yapabiliriz’ diye bir çalışma yaptık. Türkiye’de bununla ilgili dağıtım yapan belediyeler var. Bu aparatı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi‘nin (İSKİ) dağıttığını öğrendik. Musluklara takılan bu aparat suyu yüzde 67 oranında tasarruf ediyor. Bunlardan elimizde 46 bin adet var. Her haneye ikişer adet vereceğiz ve ilk etapta 23 bin adet dağıtmış olacağız. Böylece bir nebze de olsa suyun tasarruflu kullanılmasına katkı sağlamış olacağız. Dağıtım konusunda muhtarlıklar da faydalanacağız. Pandemi sürecinde olduğumuz için direkt evlere ulaştıracağız. Suyun tasarruflu kullanılması hususunda bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Paris’te İklim Değişikliğine Karşı GösteriParis’te İklim Değişikliğine Karşı Gösteri
Sudan Koyun Geçirme YarışmasıSudan Koyun Geçirme Yarışması
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı