Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bu acıya yürek dayanmaz... Anne baba ve çocuğun cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Bu acıya yürek dayanmaz... Anne baba ve çocuğun cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Cenazelerin alınması

İlkay Sarılar Cenaze Cenaze Namazı Kız Kardeş 

-Camiye getirilmesi
-Babanne ve halanın feryatları
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de öldürülen anne, baba ve 4 yaşındaki çocuklarının cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Yakınlarının tabutlara sarılarak ettiği feryatlar yürekleri dağladı. Eskişehir’de iki gün önce evlerinde ölü bulunan anne Emel Tokkal, baba İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki Doruk Tokkal'in cenazeleri evde yapılan incelemelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilmişti. Cenazeler burada yapılan otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi. Ardından cenazeler Reşadiye Camii'ne getirildi.
Burada cenazeler indirildiği sırada İlkay Tokkal’ın annesi Bedriye Tokkal ile kız kardeşi Gülsüm Türk, feryat ederek fenalık geçirdi. Dakikalarca 4 yaşındaki Doruk Tokkal’ın tabutunun başında duran babaanne ve halanın feryatları yürekleri dağladı. Cenazelerin öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı