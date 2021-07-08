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BRÜKSEL - “Uygur Soykırımını Durdurun” protestosu
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
BRÜKSEL - “Uygur Soykırımını Durdurun” protestosu

BRÜKSEL - “Uygur Soykırımını Durdurun” protestosu

- Protesto gösterisine katılanlardan görüntüler - Pankart ve dövizlerden detaylar - Konuşmaların yapılmasıBRÜKSEL (AA) - Belçika parlamentosunda Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarının "soykırım" ola rak tanınması yönünde karar tasarısı görüşüldüğü sırada Brüksel ’de Arts - Loi caddesinde toplanan grup, Çin’de Uygur Türklerine yönelik uygulamalara karşı “Uygur Soykırımını Durdurun” protestosu düzenledi.

Politika Protesto Kırım Soykırım Parlamento 

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