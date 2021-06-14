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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BRÜKSEL - NATO Zirvesi öncesinde yoğun güvenlik önlemleri

BRÜKSEL - NATO Zirvesi öncesinde yoğun güvenlik önlemleri

- Belçika polisinin güvenlik önlemleri - Şüpheli şahısların bölgeden uzaklaştırılmasıNATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki toplantısı 14 Haziran'da Belçika’nın başkenti Brüksel 'deki NATO karargahında düzenlenecek. Belçika polisi, zirvenin yapılacağı NATO karargahı ve liderlerin konaklayacağı otellerin önündeki şüpheli şahısları bölgeden uzaklaştırdı.

Polis Toplantı Başkent Hükümet 

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