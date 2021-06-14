BRÜKSEL - NATO Zirvesi başlıyor - Liderlerin gelişleri (2)
- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in gelişi - Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in gelişi - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un gelişiBRÜKSEL (AA) - NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bir araya geliyor.
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