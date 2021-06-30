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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Irak Başbakanı Kazımi Brüksel'de görüştü

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Irak Başbakanı Kazımi Brüksel'de görüştü

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Irak Başbakanı Mustafa el - Kazımi'yi karşılaması - İkilinin basın mensuplarına poz vermesiNATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Irak Başbakanı Kazımi Brüksel 'de görüştüBRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Irak Başbakanı Mustafa el - Kazımi, Belçika'nın başkenti Brüksel 'deki NATO karargahında bir araya geldi.NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg ile Kazımi Irak güvenlik kurumlarının ve güçlerinin terörle mücadelesine yardım etmek için eğitim ve danışmanlık görevi bulunan NATO Irak Misyonu'nun kaydettiği ilerlemeyi görüştü.Stoltenberg, NATO ile Irak hükümeti arasındaki "mükemmel" iş birliğine vurgu yaptı ve Irak güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ın yeniden güç kazanmasını engelleme çabalarından özgüyle bahsetti. İkili ayrıca bölgedeki güvenlik durumuyla Irak'ta yapılacak seçimleri de ele aldı.Başbakan Kazımi, NATO üyelerinin temsil edildiği Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına da katıldı.
Kazımi burada NATO müttefikleri ve NATO Irak Misyonu'nda yer alan Avustralya, Finlandiya ve İsveç'in temsilcilerine hitap etti.NATO, Irak hükümetinin talebi üzerine şubat ayında Irak'taki misyonunu kademeli genişletme kararı almıştı. Genişleme kapsamında Irak'ın Bağdat ve Bağdat dışındaki daha fazla güvenlik kurumu ile askeri eğitim tesisinde eğitim faaliyetlerinin artırılacağı açıklanmıştı.

Terörle Mücadele Güvenlik Güçleri Askeri Eğitim Terör Örgütü Basın Mensupları 

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