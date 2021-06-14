Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BRÜKSEL - Macron, Erdoğan ile görüşmenin 'yatıştırıcı bir iklimde' gerçekleştiğini belirtti

BRÜKSEL - Macron, Erdoğan ile görüşmenin 'yatıştırıcı bir iklimde' gerçekleştiğini belirtti

BRÜKSEL - Macron, Erdoğan ile görüşmenin "yatıştırıcı bir iklimde" gerçekleştiğini belirtti - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un basın toplantısıMacron, Erdoğan ile görüşmenin "yatıştırıcı bir iklimde" gerçekleştiğini belirttiPARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin "yatıştırıcı bir iklimde" gerçekleştiğini belirtti.
Macron, Brüksel 'de düzenlenen NATO Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Zirvede NATO'nun değerleri ve misyonu hususlarını açıklığa kavuşturduklarını aktaran Macron, zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı.Macron, Erdoğan ile görüşmede de NATO'nun değerlerini ele aldıklarını ve bunu açıklığa kavuşturduklarını söyledi.

Macron, "Erdoğan ile Libya konusunu konuştuk. Bu konuda ateşkesi korumak, 24 Aralık'ta seçimlerin yapılması ve hükümeti bu çalışmada desteklemek, yabancı savaşçılar ve paralı askerlerin geri çekilmesi üzerinde çalışmak için açık şekilde fikir birliğine vardık." ifadesini kullandı.Bunun önemli bir gelişme olduğunu aktaran Macron, "Erdoğan ile (yabancı savaşçılar ve paralı askerlerin) geri çekilmesinde beraber çalışma konusunda anlaştık. Bu tamamen ikimize bağlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmemizde yurt dışından Libya topraklarına gelen yabancı paralı askerlerin ve milislerin olabildiğince hızlı şekilde burayı terk etmesi ve beraber çalışma iradesini teyit etti." iddiasında bulundu.Bu konuda Erdoğan ile gelecek haftalarda çalışmak istediğini aktaran Macron, Erdoğan ile görüşmenin "yatıştırıcı bir iklimde" gerçekleştiğini vurguladı.Macron, son dönemde yapılan karşılıklı sert açıklamalar nedeniyle her iki tarafın özür beklemediğini belirtti.
Görüşmede yeniden birlikte çalışma iradesinin dile getirildiğini ifade eden Macron, görüşmede İslam konusunun da ele alındığını, Erdoğan'a Fransa'nın politikasının bir dine saldırmak olmadığını, tüm dinlere saygının kendileri için önemli olduğunu söylediğini aktardı.

Savaşçı Geri Çekilme Yurt Dışı Basın Toplantısı Hükümet 

İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Underworld (2003)Underworld (2003)
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement