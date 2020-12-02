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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
BRÜKSEL - Koronavirüs önlemleri

BRÜKSEL - Koronavirüs önlemleri

- Şehir merkezindeki caddede maske takarak yürüyenlerden görüntüler - Mağazalara sosyal mesafe korunarak müşteri alınması - AVM'den görüntüler - AVM'de mağazaya girmek için bekleyenlerden görüntüler - Trafikte ilerleyen araçlardan görüntülerBRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında getirilen açık alanlarda maske takma zorunluluğuna şehir merkezinde ve AVM'de uyulduğu görüldü.

Koronavirüs 

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