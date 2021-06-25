BRÜKSEL - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'AB liderlerini bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum'
BRÜKSEL - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "AB liderlerini bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum" - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarıBRÜKSEL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brüksel 'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
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