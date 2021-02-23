BRÜKSEL - İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'e destek gösterisi
- Gösteriden detaylar - Pankart detayları - Pablo Hasel'in şarkısının çalınmasıBRÜKSEL (AA) - AB Komisyonu yanındaki Schuman meydanında toplanan bir grup gösterici, İspanya'da, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle destek gösterisi düzenledi.
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