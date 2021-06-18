BRÜKSEL - EXPO merkezlerinde koronavirüs aşısı yapılıyor

- Aşı merkezi önündeki kuyruktan görüntüler - Aşı merkezinde bekleyenler - Aşı olmak için kabinlere girenler - Aşı sırasından görüntülerBRÜKSEL - Belçika'da yeni tip koronavirüs (COVID - 19) aşısı, hastaneler dışında EXPO alanlarında oluşturulan aşı merkezlerinde yapılıyor. Ülkede oluşturulan merkezlerde teması önlemek için aşı olmaya gelenler görevlilerce karşılanıyor ve yapılan yönlendirme ile temassız bir şekilde aşı olmaları sağlanıyor.
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