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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BRÜKSEL - EXPO merkezlerinde koronavirüs aşısı yapılıyor

BRÜKSEL - EXPO merkezlerinde koronavirüs aşısı yapılıyor

- Aşı merkezi önündeki kuyruktan görüntüler - Aşı merkezinde bekleyenler - Aşı olmak için kabinlere girenler - Aşı sırasından görüntülerBRÜKSEL - Belçika'da yeni tip koronavirüs (COVID - 19) aşısı, hastaneler dışında EXPO alanlarında oluşturulan aşı merkezlerinde yapılıyor. Ülkede oluşturulan merkezlerde teması önlemek için aşı olmaya gelenler görevlilerce karşılanıyor ve yapılan yönlendirme ile temassız bir şekilde aşı olmaları sağlanıyor.

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