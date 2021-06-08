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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Brüksel'de insanlık dramı: Kaçak göçmenler kilisede açlık grevinde

- Brüksel'de insanlık dramı: Kaçak göçmenler kilisede açlık grevinde

Kiliseden detay

Özgürlük Yaşam Mücadelesi Kaçak Göçmen İnsanlık Dramı Açlık Grevi 

-Abdel Abdülkerim röp
-detay

( BRÜKSEL ) - (Özel) Brüksel'de insanlık dramı: Kaçak göçmenler kilisede açlık grevinde BRÜKSEL

- Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan tarihi Beguinage Kilisesi'ne sığınan kaçak göçmenler seslerini duyurabilmek için açlık grevi yapıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel’in tarihi St. Catherine Meydanı'nda yer alan Beguinage Kilisesi'nde yaklaşık 250 kaçak göçmen, ülkede oturum hakkı alabilmek için seslerini duyurmaya çalışıyor. Kiliseyi kampa çeviren ve iltica-oturum taleplerine olumsuz yanıt göçmenler açlık grevine başlarken, hükümetin kendileriyle ilgili bir kanuni düzenleme yapmasını bekliyor. Çoğunluğu uzun yıllardan beri Belçika'da bulunan ve "kağıtsızlar" olarak adlandırılan göçmenler, zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini ifade ediyor. Göçmenlerden Abdel Abdülkerim, "Durumumuzun yasallaştırılmasını istiyoruz. Herkes gibi. Yalnızca hakkımızı istiyoruz. Diyorlar ki Avrupa insan hakları, özgürlükler diyarı. Hiçbir şey görmüyoruz. Bizler köle gibi görülüyoruz. Sesimiz duyulmuyor. Durum aynen böyle" diye konuştu.
31 Ocak'ta kiliseye sığınan grubun içerisinde kadınlar ve çocuklar da bulunurken, açlık grevinde zaman zaman sağlık durumu kötüleşenlere ambulanslarla müdahale ediliyor. Brükselli gönüllülerin de destek olduğu göçmenler, hükümetin kendilerinden vergi aldığını, bazılarının çeşitli faturaları ödemeleri için mükellef sayıldıklarını ve bazılarının da çocuklarının okula gittiğini, bu durumun anlamsız olduğunu dile getiriyor. Göçmenler, tek isteklerinin "oturum haklarının tanınması" olduğunu ifade ediyor. Göçmen krizinin yoğun olarak yaşandığı bugünlerde Avrupa Birliği (AB) yeni bir iltica paketi hazırlığı yapıyor. Yeni bir ajansın kurulması öngörülse de kısa vadede göçmenlerin oturum taleplerinin olumlu karşılanması beklenmiyor.
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