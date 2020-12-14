Brüksel'de "Brexit" toplantısı - Toplantıdan detaylar - AB Komisyonu'nun İngiltere ile ilişkilerden sorumlu heyet başkanı Michel Barnier'in gelişiBRÜKSEL (AA) - Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği üye devletlerinin daimi temsilcilerinden oluşan COREPER toplantısı, Brexit gündemiyle başladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İngiltere ile ilişkilerden sorumlu heyet başkanı Michel Barnier de katıldı.
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