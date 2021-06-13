BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile selamlaşması - Görüşme öncesi iki liderin fotoğraf çekilmesiCumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldiBRÜKSEL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel 'de ikili temaslarına başladı. Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.
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